У селі Настасів Великоберезовицької громади сьогодні, 28 жовтня, близько 10:30 зустрінуть тіло полеглого Героя Олега Бахмача.

Парастас за воїном відбудеться сьогодні о 20:00 годині. У суботу, 29 жовтня, об 11:00 годині Захисника проведуть в останню земну дорогу.

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25-річний воїн отримав поранення, несумісні з життям, неподалік Краматорська, захищаючи Україну від російських окупантів.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи… Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться на сторінці Великоберезовицької селищної ради.