На Тернопільщині зупинили водія з Харківської області, якого розшукували за вбивство

Патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення вбивства.

Вчора близько 10-ї години ранку, під час патрулювання на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська інспектори помітили автомобіль БАЗ, водій якого порушив ПДР України.

Охоронці порядку зупинили автівку та, перевіряючи інформацію про водія згідно з базами даних, встановили, що чоловік перебуває в розшуку за вчинення умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ поліцією Харківської області.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.