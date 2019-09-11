Подія трапилася вчора, 10 вересня, близько 13 години, на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече).

Інспектори зупинили автомобіль Skoda Fabia за порушення Правил дорожнього руху, а саме, за порушення швидкісного режиму руху.

При спілкуванні з водієм, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: поведінка, що не відповідає обстановці, почервоніння обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Поліцейські запропонували пройти кермувальнику огляд у встановленому законом порядку у найближчому медичному закладі. Чоловік погодився і результат виявився позитивним: правопорушник дійсно перебував під дією наркотичної речовини.

На 33-річного громадянина поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП (Перевищення швидкості руху транспортного засобу більш ніж на 20 км/год).

Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик.