Антирекорд швидкісного режиму зафіксували тернопільські поліцейські на дорозі міжнародного значення «Тернопіль-Львів-Рава Руська». Водій рухався зі швидкістю 158 км. за годину при дозволених 50 км/год.

«Траса міжнародного значення М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська). 158 км/год – така максимальна швидкість водія автомобіля AUDI A4 у населеному пункті, зафіксована інспекторами на цій ділянці дороги. За своє правопорушення кермувальник отримав постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП, штраф становить 510 грн», – повідомила речник Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Нагадаємо, на цій ділянці дороги патрульні використовують TruCAM для вимірювання швидкості руху. Завдяки цим приладам поліцейські склали від початку року понад чотири тисячі постанов за перевищення водіями встановлених обмежень швидкості.

У поліції нагадують: за перевищення швидкості більш, як на 20 км.год передбачений штраф у розмірі 255 гривень, у разі перевищення швидкості понад 50 км.год штраф – 510 км год.

Додамо, в Україні наразі переглядають штрафи за перевищення швидкісних обмежень. Йдеться про їхнє суттєве збільшення.

Софія Романська