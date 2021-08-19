Залишки Кременецької фортеці на горі «Бона» – найвища точка Кременця. І саме тут, на висоті 110 метрів від підніжжя ведуться активні роботи до 30 річниці Незалежності України.

Але під виглядом патріотизму кременецьку фортецю встигли зруйнувати. На горі до Дня Незалежності зводять понад 30-метровий флагшток. І хотячи цього чи ні – понищили залишки фундаменту. Про це ідеться в сюжеті телеканалу ІНТБ.

Як зазначив історик, громадський діяч Віталій Савчук, під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку 16 століттям. Аби закріпити височенний флагшток – майстри вирили котлован, залили бетоном. Роботи ніде не анонсували. Віталій Савчук додав, у Кременці про такі патріотичні наміри не знали.

Ідею облаштувати гігантські флагштоки озвучували в Офісі президента. І, власне, такий буде влаштовано у Тернополі, в парку «Топільче». Експертна неурядова організація StateWatch, з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro, зазначила, на це хочуть витратити близько 170 млн гривень. Але на карті немає даних про Тернопільську область. Тут, повідомляє StateWatch, такі прапори планують встановити не за бюджетні кошти.

Кременецька фортеця знаходиться на балансі Кременецько- Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Тож дані про те, скільки вартує флагшток і чому, встановлюючи його, руйнують історичну пам’ятку, намагаємось довідатися у директора заповідника Вадима Микулича. Та чоловік наголосив, аби за коментарями зверталися в обласну раду.

Не встигла знімальна група ще повернутися з Кременця, коли до редакції зателефонували з обласної ради. Михайло Головко пообіцяв зустрітися з журналістами і надати усі коментарі.

Але вже сьогодні зранку плани Михайла Йосиповича змінилися. А пояснення він відтермінував на 23 серпня, заодно запросивши журналістів на відкриття флагштоку.

Фото Віталія Савчука

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