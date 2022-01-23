Дев’ять смертельних випадків з підтвердженим діагнозом COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, із збільшенням кількості інфікованих зростає смертність.

Третій день поспіль на Тернопільщині реєструють близько тисячі нових випадків COVID-19. Як наслідок — більшають показники смертності від хвороби.

“За два тижні поспіль відмічається динаміка до зростання кількості випадків. Порівняно із аналогічним тижнем 2021 року, простежується збільшення захворюваності, за тиждень — на 19,7%; за другий тиждень — у 2,4 рази. За останній тиждень зареєстровано 170 випадків ковіду серед дітей, 90 випадків — серед медиків, 99 випадків серед працівників закладів освіти. Щодо летальних випадків, то за останній тиждень зареєстровано 19 випадків проти 30. Летальність зараз становить 1,9, при загальноукраїнському показнику 2,6. Смертність зростає із збільшенням рівня захворюваності”, – зазначив заступник директора Тернопільського обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Летальні випадки від COVID-19 на Тернопільщині переважно реєструють серед людей, старших 65 років, які невакциновані та мають супутні хвороби.