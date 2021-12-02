13 летальних випадків від COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, попри стабілізацію епідемічної ситуації, летальність залишається порівняно високою.

Від початку пандемії коронавірус забрав майже дві тисячі людей. Серед померлих – дитина віком до трьох місяців.

«На сьогоднішній день кількість хворих зменшується. Проте кількість летальних випадків залишається високою. Учора і сьогодні ми зафіксували 13 летальних випадків. У попередні дні ми реєстрували 15-18 смертельних випадків. Це говорить про те, що коронавірус залишається активним, і до нього вразливі насамперед люди з групи ризику. Хвороба призводить до ускладнень і також до летальних випадків», – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Здебільшого від коронавірусу помирають старші люди із супутніми захворюваннями. Втім, смертельні випадки трапляються також і серед молодших людей.