Впродовж січня-травня 2019 року платники податків Тернопілля на потреби армії сплатили 106 млн 375,7 тис. грн військового збору. Бюджет додатково отримав 7 млн 372,8 тис. грн цього платежу або плюс 7,4 відсотка.

Про це повідомляє Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з січнем-травнем минулого року цьогорічні надходження зросли на 20 млн 829,8 тис. грн або 24,3 відсотка.

У травні цього року платники спрямували на підтримку обороноздатності армії 23 млн 238,6 тис. грн, а це на 4 млн 464,4 тис. грн більше, ніж минулоріч. Додатково ж бюджет отримав 1 млн 438,6 тис. грн цього збору.

Принагідно нагадуємо, що військовий збір сплачують усі особи, які є нерезидентами чи резидентами нашої держави та отримують доходи в Україні. Запроваджений цей платіж із серпня 2014 року. Розмір сплати – 1,5 відсотка доходів, що належать оподаткуванню.