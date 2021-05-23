Четверо людей померли з підтвердженим діагнозом COVID-19 учора на Тернопільщині. Попри зниження рівня захворюваності, летальність почала зростати. Смертельні випадки переважно реєструють серед людей з групи ризику.

Загалом від початку пандемії, COVID-19 на Тернопільщині забрав 1160 життів. Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, летальність у краї складає 1,7%. В Україні цей показник 2,2%. Втім, донедавна на Тернопільщині летальність була 1,2%.

“Попри зниження рівня захворюваності, на жаль, реєструємо летальні випадки від COVID-19. Переважно вони трапляються серед людей, що належать до групи ризику. Це старші люди, особи з хронічними захворюваннями. Хоча трапляються смертельні випадки також і серед молодших людей, у яких і не було супутніх захворювань. Тому важливо дотримуватися карантину, усіх визначених санітарно-епідемічних заходів”.

Додамо, наразі в області з коронавірусом бореться близько п’яти тисяч жителів краю. У лікувальних закладах перебуває півтисячі осіб.