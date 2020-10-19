На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано шість летальних випадків від ускладнень внаслідок COVID-19.
Померли 78-річна жінка і 68-річний чоловік з Теребовлі, 81-річна мешканка Заліщик, 73-річний житель Шляхтинців, 62-річний чоловік із Борщева і 41-річна мешканка Зборівського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (31 особа)
Бережанський район (9 осіб):
• м. Бережани – 7
• с. Куропатники – 2
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Іванків – 2
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 5
• м. Копичинці – 2
• с. Городниця – 2
• с. Вікно – 1
Заліщицький район (19 осіб):
• м. Заліщики – 10
• с. Бедриківці – 2
• с. Садки – 1
• с. Городок – 1
• с. Печорна – 1
• с. Новосілка – 3
• с. Бересток – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Залужжя – 1
• с. Синява – 1
• с. Базаринці – 1
Зборівський район (4 особи):
• с. Нестерівка – 2
• с. Коршилів – 2
Козівський район (7 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 4
• с. Теофіполка – 1
Кременецький район (3 особи):
• с. Катеринівка – 3
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 5
• с. Ковалівка – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Яргорів – 1
• с. Бертники – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Гончарівка – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• с. Оріховець – 1
• с. Кам’янки – 2
• с. Клебанівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• с. Лошнів – 2
Тернопільський район (21 особа):
• с. Велика Лука – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Байківці – 3
• с. Лозова – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Білоскірка – 3
• с. Баворів – 3
• с. Скоморохи – 1
• с. Дичків – 1
• с. Товстолуг – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Красівка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• смт Заводське – 1
• с. Косів – 1
Шумський район (0 осіб)
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