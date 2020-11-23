На Тернопільщині зросла кількість смертей від коронавірусу

248 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 23 листопада 2020 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано сім летальних випадків. Померли 78-річна жителька села Боложівка Шумського району, 90-річний мешканець села Дубівці Тернопільського району, 58-річна жінка із села Мечищів Бережанського району, 76-річний мешканець села Жилинці Борщівського району, 82-річна жінка зі Збаража, 73-річний мешканець села Старий Почаїв Кременецького району та 86-річний мешканець Чорткова.

Одужало за добу 88 осіб.