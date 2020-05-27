27 травня на Тернопільщині стартувало тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Про це повідомила головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук під час засідання колегії обласної державної адміністрації.

«Один апарат для проведення тестування методом ІФА дозволяє зробити 800 досліджень протягом доби. Ми маємо 2 апарати в Тернополі, 5 – у районах, 5 – в лабораторному центрі. Також очікуємо ще один апарат. Загалом, в ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ Україна» є всі технічні та кадрові можливості для такої діагностики. Ми будемо визначати імуноглобуліни G. Тестування зможе виявляти не лише факт зараження на коронавірус, а й тих, хто вже перехворів ним», – констатувала Оксана Чайчук.

Як роз`яснила головна санітарна лікарка, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл. Експрес-тести також виявляють антитіла в організмі як відповідь на антиген, проте мають низьку чутливість та специфічність у порівнянні з ІФА тестами.

«ПЛР-дослідження виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал. Таким чином, позитивний результат ІФА-тесту буде додатковою підставою для проведення ПЛР-дослідження. Однак хочу наголосити: ПЛР залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19», – зазначила Оксана Чайчук.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я України затвердило алгоритм проведення тестування на антитіла до коронавірусу. У першу чергу тестування будуть проходити люди, які перехворіли на COVID-19, медики, які мали контакт з хворими, представники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також діти та люди , яким виповнилося 65 років.