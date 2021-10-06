Протягом тижня на Тернопільщині темпи вакцинації знизилися майже на 20%.

Про це під час засідання круглого столу повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом у краї вакцинували лише третину населення від запланованого.

Найменше вакцинованих серед людей пенсійного віку. Втім, за словами лікарів, саме ця вікова категорія найчастіше у важкій формі переносить COVID-19. Більшість смертельних випадків стається також саме серед людей старшого віку.

«На сьогоднішній день у нас дійсно впала динаміка вакцинації. Ми вже особисто виїжджаємо на первинку. Ми працюємо з пріоритетними категоріями 60 плюс у напрямку вакцинації. Оскільки вони – найбільш вразлива група людей. Серед них є частина людей працюючих, тому звертаємося до керівників організацій, де є більше ста працюючих з приводу обов’язковості вакцинації. Також сімейні лікарі залучені, щоб пояснювати важливість і необхідність вакцинації. Працюємо над тим, щоб кожен сімейний лікар продовжував обдзвони своїх пацієнтів. Також є дієвим те, що ми мобільні бригади відправляємо у села, ми таким чином приближаємо вакцинацію до населення», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Перед областю стоїть завдання – вакцинувати 70% жителів краю. Наразі імунізовано лише 28% населення. Відтак колективний імунітет, щоб протистояти поширенню COVID-19 є недостатнім.