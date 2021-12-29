1324 особи вакцинувалися минулої доби на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, у грудні в краї темпи вакцинації знизилися.

Всього з початку вакцинальної кампанії в Тернопільській області щепили 667 248 осіб. 36% жителів краю вакцинувалися двома дозами.

«На жаль, простежується тенденція, що темпи вакцинації падають. Це доже негативно, враховуючи загрози, які ми маємо. Попри стабілізацію захворюваності, ми фіксуємо і важкі випадки, коли люди потребують кисневої підтримки. Звертаюся до кожного жителя нашої Тернопільської області, зараз саме час вакцинуватися, оскільки перед нами Новорічні та Різдвяні свята, коли ми будемо спілкуватися в родині, коли ми будемо їхати до своїх близьких, можливо вони старшого віку. Вакцинуйтеся самі та заохочуйте своїх рідних, батьків – провести вакцинацію, щоб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби», – зазначила Ольга Ярмоленко.

На сьогодні в області з коронавірусом бореться близько чотирьох тисяч жителів краю. Майже шістсот людей знаходяться на стаціонарному лікуванні.