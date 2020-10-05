Учора на Тернопільщині діагностували 125 хворих на COVID-19. В обласному центрі підтвердилося 36 інфікованих коронавірусом.

Порівняно з минулим тижнем, захворюваність почала знижуватися, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, ситуацію пояснюють тим, що епідемія у нашому краї проходить хвилеподібно.

«Минулої доби підтверджено 125 випадків зараження COVID-19. Зареєстровано 3 летальних випадки – помер 56 річний чоловік у Тернопільському районі, 60-річний чоловік в обласному центрі, 63-річний чоловік у Борщеві. Станом на сьогодні області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14417 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13337 випадків – дорослі, 1080 випадків – діти), з них 180 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Подолали коронавірус 9201 осіб. Ми спостерігаємо таку тенденцію, що епідемія у нашому регіоні проходить хвилеподібно. Зараз кількість нових випадків зараження почала дещо знижуватися, зокрема, є підстави припускати, що Тернопіль вийде із червоної зони, коли державна комісія з ТЕБ та НС переглядатиме показники захворюваності».

За прогнозами епідеміологів, ускладнення ситуації з COVID-19 ймовірне вкінці жовтня та у листопаді. Оскільки у цей період прогнозують і ріст сезонної захворюваності на грип.

Софія Романська

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