Смертність від коронавірусу на Тернопільщині дещо знизилася.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Зокрема, цей показник в області наразі нижчий, ніж в Україні.

Загальне число летальних випадків з підтвердженим діагнозом COVID-19 на Тернопільщині сягнуло 506. В обласному центрі померло 118 людей. Серед районів у сумній статистиці лідирують Тернопільський і Кременецький.

«Показник смертності на сто тисяч в області – 46,8; в Україні – 51,6. Був період, коли Тернопільська область перевищувала показник смертності, зараз цей показник в області є дещо нижчий, як в Україні. Летальність в області складає 1,4%, це в нас стабільний показник, він у нас вже зберігається тривалий період. В Україні – 1,8. Летальність вища середньообласного показника в Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Кременецькому, Монастириському, Теребовлянському, Шумському районах», – зазначила Оксана Чайчук.

Найбільше померлих від COVID-19 зареєстровано серед осіб від 60 до 70 років. Смертельні випадки переважно пов’язані з ускладненнями через супутні захворювання.

Додамо, минулої доби з підтвердженим діагнозом коронавірусу померло троє людей.