Учора в області діагностували 123 випадки зараження COVID-19, це на 159 менше, ніж попередньої доби. При цьому кількість тестувань залишається незмінною.

Щодоби в обласному лабораторному центрі проводять близько тисячі досліджень коронавірусу методом ПЛР. Наприкінці тижня кількість інфікованих переважно збільшується, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Оскільки епідпроцес у регіоні проходить хвилеподібно.

“Рівень колективного імунітету залишається порівняно невисоким, і це створює умови вірусу вільно поширюватися. Обмежувальні заходи, які зараз запроваджені, суттєво на вирішення проблеми не впливають. Щодо кількості інфікованих, то вона коливається залежно від тої території, звідки відібраний матеріал. Щодо прогнозів, то, на жаль, вони невтішні, оскільки з початком холодного періоду ситуація буде тільки ускладнюватися, додаватимуться випадки захворюваності на ГРВІ та грип”.

Учора не зареєстрували жодного випадку зараження COVID-19 у Бучацькому, Лановецькому, Теребовлянському і Шумському районах. Втім, минулої доби не обійшлося без летальних випадків: з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла 53-річна тернополянка, 77-річний мешканець Тернопільського району, 77-річний чоловік із Заліщицького району та 76-річний чоловік із Монастириського району.

Софія Романська

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