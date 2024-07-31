У селі Мильне Залозецької громади, що на Тернопільщині, знищили пам’ятку природи місцевого значення “Липи біля Святого Миколая”. Збитки перевищили 3 мільйони гривень.

“Порушення виявили фахівці Державної екологічної інспекції спільно з працівниками Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства під час планової перевірки Залозецької селищної ради”, — йдеться у повідомленні на сторінці екологічної інспекції в Фейсбуці.

Розмір шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду внаслідок знищення пам’ятки природи становить 3 422 771 гривня.

“Оскільки в даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.1 ст. 252 Кримінального кодексу України, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області матеріали перевірки скеровані до поліції для подальшого внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлення винних осіб”.

Що кажуть в громаді

Староста Мильнівського округу Борис Величко телефоном розповів Суспільному, що липи зрізали місцеві жителі.

“Я не знаю, хто це зрізав, але там стояли три липи і між ними фігурка Святого Миколая. Дерева були старі, прогнилі, могли впасти людям на хати, фігурка теж потріскала. Люди вирішили своїм коштом відреставрувати ту фігурку і зараз там прибирають територію, встановлюють огорожу”.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Липи біля Святого Миколая” складалася з трьох лип серцелистих віком понад 160 років і діаметром 76, 70 та 114 сантиметрів, що мали природоохоронну, історико-культурну, еколого-освітню та естетичну цінність. Липи висаджені у 1867 році біля фігури Святого Миколая у селі Мильне Тернопільського району.

Ірина Моргун, Соломія Струс, Суспільне