Працівники Бережанського відділу поліції розшукують жителя районного центру Шемлія Володимира Омеляновича, 1967 року народження.

25 липня на поліцейських звернулася жінка з проханням розшукати її чоловіка, який ще 22 липня покинув помешкання й не повернувся. Встановити його місцезнаходження не можливо.

Прикмети зниклого: ріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, волосся чорне. Чоловік зловживає спиртними напоями та схильний до самогубства. Був одягнений в білу сорочку на короткий рукав, сині спортивні штани з білими смугами та шльопанці чорного кольору.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Бережанах (03548) 2-12-45 або на лінію «102».

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують місцевого мешканця Романишина Андрія Васильовича, 1966 року народження.

В п’ятницю, 26 липня на лінію «102» надійшло повідомлення від родички краянина. Жінка зазначила, що її син пішов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: ріст 158 см, на обличчі родимка, волосся сиве.

Чоловік зловживає спиртними напоями. Був одягнений в синю сорочку в клітинку та темні спортивні штани.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-13-70 або на лінію «102».