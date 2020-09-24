Двох мешканців Тернопільщини, котрі зникли безвісти, розшукує поліція.

Працівники Тернопільського відділення поліції розшукують жителя села Острів Ткачука Миколу Васильовича 1959 року народження. 22 вересня чоловік вийшов з дому та не повернувся. Родичам повідомив, що їде в обласний центр.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Тернополі 43-61-00 або на лінію «102».

Працівники Теребовлянського відділення поліції розшукують 41-річного мешканця села Великий Говилів Кучму Андрія Володимировича.

22 вересня чоловік поїхав автомобілем на роботу, однак додому так й не повернувся.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Теребовлі (03551) 2-12-45 або на лінію «102».