На Тернопільщині зникли дві жінки. ФОТО

Працівники Гусятинського відділення поліції розшукують мешканку села Красне Комуніцьку Наталію Василівну 1975 року народження.

8 листопада жінка зібрала особисті речі та поїхала в напрямку обласного центру, однак так й не повернулася.

Прикмети зниклої: 160-165 см., середньої статури, волосся довге, каштанового кольору.

Жінка хворіє психічними розладами.

Була одягнена в дублянку коричневого кольору, чорну шапку та сірі штани.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами в Гусятині (0357) 2-12-45, 068-32-77-977, 097-613-8747 або на лінію «102».

Крім того, співробітники Тернопільського відділу поліції розшукують 35-річну мешканку обласного центру Цибрій Тетяну Василівну.

1 жовтня жінка вийшла з дому та не повернулася. Її місце знаходження невідоме.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».