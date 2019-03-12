На Тернопільщині зникла жінка
12/03/2019 0
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Правоохоронці Тернопільського відділення поліції розшукують мешканку села Шляхтинці, Долусову Наталію Іванівну, 1978 року народження.
11 березня жінка вийшла з дому та не повернулася. Її місце знаходження невідоме.
Як зазначають у поліції, розшукувана стоїть на обліку у психоневрологічній лікарні. Була одягнена в світлу куртку, джинси та шапку червоного кольору.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».
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