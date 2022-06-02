Працівники відділення поліції № 1 м. Тернопіль встановили місцеперебування восьмирічної дівчинки, яка зникла 1 червня близько 19 години.

На лінію «102» надійшло повідомлення від стурбованої жінки, яка попросила розшукати свою доньку. За словами жительки села Біла, допоки вона поралася по господарству її донька зникла.

На пошуки дитини було орієнтовано особовий склад територіального підрозділу поліції. За лічені години поліцейські розшукали школярку. Під час патрулювання місцевості правоохоронці помітили дитину, яка гралася на одному із подвір’їв села.

Як з’ясувалася, маленька краянка пішла гратися до подруги не сказавши про це мамі. Правоохоронці повернули дівчинку батькам цілу й неушкоджену.