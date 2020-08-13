Працівники Теребовлянського відділу поліції розшукують 15-річну ДЗЕЦЮХ ІРИНУ АНАТОЛІЇВНУ жительку села Котузів Теребовлянського району.

6 серпня неповтолітня дівчина вийшла з дому й не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-17 років, зріст 160 – 165 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся темно русявого кольору, довге.

БУЛА ОДЯГНЕНА: футболка зеленого кольору, шорти кольору хакі та білі кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, правоохоронці просять повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (096) 94-0312-58.