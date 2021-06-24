Працівники Чортківського районного відділу поліції розшукують мешканця села Пастуше Білоусова Вадима Володимировича, 2007 року народження.

23 червня, близько 15:30 неповнолітній покинув будинок сімейного типу та назад не повернувся.

Прикмети: зріст 165 см.,худорлявої статури очі сірі.

Можливо одягнений в чорні шорти та темно – синю футболку з малюнком.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, телефонуйте за номерами в Чорткові (03552) 2-12-45, 067-350-71-80, 096-050-01-38 або на лінію «102».