Правоохоронці Козівського відділення поліції розшукують зниклого жителя районного центру, Луця Станіслава Володимировича, 1940 року народження.

Вранці, 7 серпня пенсіонер вийшов з дому та не повернувся. Стурбовані родичі звернулися за допомогою до поліцейських, аби встановити місце знаходження краянина.

Розшукуваний був одягнений в чорні спортивні штани з полосами, білу сорочку з чорними полосками на короткий рукав, кашкет та черевики чорного кольору. Прикмети зниклого: ріст 170 см, худорлявої тілобудови, з залисинами.

Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Козові (03547) 2-12-45 або на лінію «102».