На Тернопільщині зник керуючий вдділенням банку: його “Тойоту” знайшли в сусідній області

Про зникнення жителя селища Гусятин, керуючого Гусятинського відділення «ПриватБанку» Володимира Зіновійовича Будзінського в Чортківське районне відділення поліції повідомила дружина.

Жінка заявила, що чоловік ще вранці, 5 липня, вийшов з дому і не повернувся. Про те, де він зараз перебуває, нічого не відомо.

Прикмети зниклого: зріст близько 170-175 см, міцної статури, волосся коротке темне. Був одягнений у сірі матерчасті штани, білу сорочку на короткий рукав та чорні туфлі.

Поліцейські вивчають записи відеокамер, де міг проходити зниклий, опитують людей, які могли його бачити та перевіряють усі можливі місця, де може перебувати Будзінський Володимир.

Якщо хтось впізнав даного чоловіка або знає про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 8(03552) 2-12-45, 0673507180 – чергова частина, 0989286945 – сектор кримінальної поліції Чортківського РВП або на лінію “102”.

Як вдалося дізнатися «Номер один», автомобіль «Тойота», на якому їздив Володимир Будзінський, знайшли у Рівному, але самого чоловіка там не було.