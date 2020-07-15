Правоохоронці Шумського відділення поліції розшукують жителя села Людвище Доїзжака Володимира Федоровича, 1961 року народження.

13 липня, близько 10 години ранку чоловік вийшов з помешкання, аби поїхати в Кременець по справах, однак додому так й не повернувся.

Прикмети зниклого: ріст 160-170 см, худорлявої статури.

Був одягнений в вельветові штани жовтого кольору, темно-синю сорочку й темні туфлі.

Через проблеми зі здоров’ям зниклий має проблеми з мовленням.

Усіх, хто бачив чоловіка або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами в Шумську (03558) 2-12-45, (096)-702-02-60 або на лінію «102».