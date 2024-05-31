На завтра, 1 червня, для Тернопільської області НЕК “Укренерго” встановило ліміти споживання електроенергії.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”Вимикатимуть електропостачання у період з 18 до 23 години. Вимкнення електроенергії в інші години поки що не прогнозується. Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися. Саме тому, енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати потужні електроприлади одночасно, а використовувати їх по черзі, особливо в години ранкового і вечірнього максимумів.