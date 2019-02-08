На Тернопільщині знову виявили африканську чуму

08/02/2019 Розмір тексту:

Випадок африканської чуми зафіксували у Борщівському районі на Тернопільщині. Віруси виявили у трьох мертвих свиней, яких знайшли між селами Глибочок і Констанція. Правоохоронці наразі з’ясовують, чиї це тварини.

До поліції звернувся житель Борщівського району, чоловік повідомив, що на його земельну ділянку підкинули трьох мертвих свиней. В результаті експертизи було підтверджено, що тварини загинули від африканської чуми.

«При Борщівській районній державній адміністрації відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. В результаті було прийнято рішення – оголосити карантин на території, саме де були знайдені трупи свиней. Нині це фактично несанкціоноване сміттєзвалище. Тобто карантин на населені пункти не накладено, хоча вони перебувають у зоні спостереження», – розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Дністрян.

За словами правоохоронців, до зони підвищеного спостереження через випадок африканської чуми увійшли такі населені пункти: Глибочок, Констанція, Верхняківці, Висічка, Більче-золоте, Шершенівка, Олексинці, Озеряни та Ланівці.

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