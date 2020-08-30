Учора на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло троє людей.

Коронавірус забрав життя 62-річного чоловіка у Заліщицькому районі, 83-річного мешканця Козови та 54-річної жінки із Теребовлі. Відтак загальна кількість летальних випадків через COVID-19 в області сягнула сімдесяти. Подолали недугу понад три тисячі осіб.

Рівень смертності від коронавірусу на Тернопільщині збільшується. Тривалий період область займала останні позиції в країні за кількістю летальних випадків від COVID-19. Однак через стрімке поширення інфекції, зросла кількість смертей.

“Ми бачимо таку негативну тенденцію, що зростання кількості хворих тягне за собою смертельні випадки. Найчастіше їх реєструємо серед людей із групи ризику — це люди більше 65 років із супутніми захворюваннями. Почали реєструвати летальність і серед молодих людей. Зокрема, з підтвердженим діагнозом COVID-19 помер 36-річний чоловік, також була зафіксована смерть жінки 29-років, у якої був також підтверджений COVID-19. Відтак дуже важливо при перших ознаках хвороби звертатися до лікарів, отримувати кваліфіковану медичну допомогу”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Загалом в Україні коронавірус забрав життя 2527 людей. Лікарі припускають, що загальна кількість летальних випадків набагато більша, оскільки до офіційної статистики увійшли тільки лабораторно підтверджені випадки.

Софія Романська

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