На Тернопільщині знову побільшало летальних випадків внаслідок COVID-19.
Як повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, минулої доби в області від захворювання померло 13 людей:
1 – жінка 59 р., Чортківський район;
2 – жінка 81 р., Чортківський район;
3 – чоловік 63 р., Кременецький район;
4 – жінка 71 р., Чортківський район ;
5 – чоловік 80 р., м.Тернопіль;
6 – жінка 71 р., м.Тернопіль;
7 – жінка 74 р., м.Тернопіль;
8 – чоловік 65 р., м.Кременець;
9 – чоловік 72 р., м.Тернопіль;
10 – жінка 83 р., Тернопільський район;
11 – жінка 76 р., м.Тернопіль;
12 – жінка 64 р., Кременецький район;
13 – жінка 67 р., м.Тернопіль.
Загалом протягом доби зареєстровано 119 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 555 людей.
Нагадаємо, останніми днями в області зменшується кількість хворих і померлих від ковіду. Так, вчора хвороба забрала життя лише однієї людини, а напередодні внаслідок захворювання померло п’ятеро людей.
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