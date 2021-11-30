На Тернопільщині знову побільшало померлих від коронавірусу

На Тернопільщині знову побільшало летальних випадків внаслідок COVID-19.

Як повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, минулої доби в області від захворювання померло 13 людей:

1 – жінка 59 р., Чортківський район;

2 – жінка 81 р., Чортківський район;

3 – чоловік 63 р., Кременецький район;

4 – жінка 71 р., Чортківський район ;

5 – чоловік 80 р., м.Тернопіль;

6 – жінка 71 р., м.Тернопіль;

7 – жінка 74 р., м.Тернопіль;

8 – чоловік 65 р., м.Кременець;

9 – чоловік 72 р., м.Тернопіль;

10 – жінка 83 р., Тернопільський район;

11 – жінка 76 р., м.Тернопіль;

12 – жінка 64 р., Кременецький район;

13 – жінка 67 р., м.Тернопіль.

Загалом протягом доби зареєстровано 119 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 555 людей.

Нагадаємо, останніми днями в області зменшується кількість хворих і померлих від ковіду. Так, вчора хвороба забрала життя лише однієї людини, а напередодні внаслідок захворювання померло п’ятеро людей.