Поклади торфу зайнялися у Бережанському районі. Рятувальники припускають: причиною пожежі стало спалювання сухої трави. Вогонь поширився на площу понад 100 метрів квадратних.

Цього року трапилося більше тисячі пожеж через спалювання природніх залишків, – зазначає речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. А ліквідація пожеж на торфовищах потребує значних зусиль рятувальників.

«Сьогодні до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу біля села Посухів Бережанського району. На місце події оперативно направили черговий караул 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю встановили, що горять поклади молодого торфу на площі 100 м.кв. Глибина залягання торфу у даному місці – до 30 см. Ймовірно, загорівся торф через спалювання сухої трави».

Рятувальники нагадують: за спалювання сухої рослинності передбачені штрафи: від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб (170 – 340грн.); для посадовців – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1190грн.).

Софія Романська