За останню добу на Тернопільщині виявили 44 хворих на коронавірусну інфекцію.

Таким чином, згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 16 липня в області 2336 випадків COVID-19, 34 – летальних, 1469 людей одужало.

м. Тернопіль – 555 (145 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 57 (6 одужало, 1 летальний)

Борщівський район – 18 (15 одужало)

Бучацький район – 101 (85 одужало, 2 летальних)

Гусятинський район – 68 (28 одужало)

Заліщицький район – 63 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 114 (72 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 19 (6 одужало)

Козівський район – 68 (59 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 433 (381 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 114 (42 одужало)

Монастириський район – 212 (195 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 18 (8 одужало)

Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)

Теребовлянський район – 23 (18 одужало);

Тернопільський район – 151 (97 одужало, 1 летальний)

Чортківський район – 109 (76 одужало)

Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних)

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