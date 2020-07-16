За останню добу на Тернопільщині виявили 44 хворих на коронавірусну інфекцію.
Таким чином, згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 16 липня в області 2336 випадків COVID-19, 34 – летальних, 1469 людей одужало.
м. Тернопіль – 555 (145 одужало, 2 летальних)
Бережанський район – 57 (6 одужало, 1 летальний)
Борщівський район – 18 (15 одужало)
Бучацький район – 101 (85 одужало, 2 летальних)
Гусятинський район – 68 (28 одужало)
Заліщицький район – 63 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)
Збаразький район – 114 (72 одужало, 1 летальний)
Зборівський район – 19 (6 одужало)
Козівський район – 68 (59 одужало, 1 летальний)
Кременецький район – 433 (381 одужало, 8 летальних)
Лановецький район – 114 (42 одужало)
Монастириський район – 212 (195 одужало, 4 летальних)
Підволочиський район – 18 (8 одужало)
Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)
Теребовлянський район – 23 (18 одужало);
Тернопільський район – 151 (97 одужало, 1 летальний)
Чортківський район – 109 (76 одужало)
Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних)
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