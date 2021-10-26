Аж 16 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 25 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 70 р., м. Кременець;
  • жінка 69 р., Тернопільський район;
  • жінка 78 р., Чортківський район;
  • жінка 57 р., Тернопільський район;
  • жінка 84 р., м. Тернопіль;
  • жінка 83 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 85 р., м. Тернопіль;
  • жінка 73 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 69 р., Тернопільський район;
  • жінка 54 р., Чортківський район;
  • чоловік 65 р., Чортківський район;
  • жінка 67 р., Кременецький район;
  • жінка 59 р., Кременецький район;
  • жінка 76 р., м. Тернопіль;
  • жінка 68 р., Чортківський район;
  • чоловік 73 р., Тернопільський район.

Загалом за добу зафіксовано 411 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 269 людей.