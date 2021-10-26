Аж 16 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 25 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка 70 р., м. Кременець;
- жінка 69 р., Тернопільський район;
- жінка 78 р., Чортківський район;
- жінка 57 р., Тернопільський район;
- жінка 84 р., м. Тернопіль;
- жінка 83 р., м. Тернопіль;
- чоловік 85 р., м. Тернопіль;
- жінка 73 р., м. Тернопіль;
- чоловік 69 р., Тернопільський район;
- жінка 54 р., Чортківський район;
- чоловік 65 р., Чортківський район;
- жінка 67 р., Кременецький район;
- жінка 59 р., Кременецький район;
- жінка 76 р., м. Тернопіль;
- жінка 68 р., Чортківський район;
- чоловік 73 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зафіксовано 411 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 269 людей.
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