Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 13 грудня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– чоловік 69 р., м.Тернопіль;
– жінка 73 р., м.Тернопіль;
– чоловік 55 р., Чортківський район;
– жінка 89 р., Тернопільський район;
– чоловік 72 р., Тернопільський район;
– жінка 65 р., Тернопільський район;
– жінка 80 р., Тернопільський район;
– чоловік 78 р., Кременецький район.
Загалом протягом доби в області зареєстрували 85 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 383 людини.
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