Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 грудня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 82 р., Кременецький район;
2 – чоловік 60 р., Чортківський район;
3 – жінка 76 р., Тернопільський район;
4 – жінка 51 р., Тернопільський район;
5 – жінка 77 р., м.Тернопіль;
6 – жінка 62 р., м.Чортків;
7 – чоловік 76 р., Чортківський район;
8 – чоловік 70 р., Чортківський район.
Загалом минулої доби в област ізафіксовано 130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 375 осіб.
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