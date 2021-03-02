Понад три тисячі жителів краю бореться із COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я області. Протягом двох тижнів число хворих зросло майже на тисячу.

Учора на Тернопільщині додалося 145 нових випадків COVID-19. Найбільше хворих виявили в обласному центрі — 67. А в Тернопільському районі зареєстрували 104 нових хворих. Як зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, нині лідирують у сумній статистиці Монастириський, Чортківський і Заліщицький райони.

“В області зростають показники інцидентності щодо COVID-19. Загалом по області цей показник становить 266,3. Цей показник оцінює ситуацію протягом двох попередніх тижнів з розрахунку на сто тисяч населення. Цей показник значно перевищений у Монастириському,Чортківському, Заліщицькому, Підгаєцькому районах. І все ж на окремих територіях, ми маємо значно нижчі показники, до прикладу у Козівському районі. На мою думку, це пов’язано з неповною реєстрацією випадків, а не із стабілізацією епідемічної ситуації”.

Нагадаємо, наразі Тернопільщина перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Складною залишається ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ. Показник захворюваності перевищує епідемічний поріг.