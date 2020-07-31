55 хворих на COVID-19 виявили за останню добу на Тернопільщині.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 9 годину 31 липня на Тернопільщині 2976 випадок COVID-19, 39 – летальних, 1774 людей одужало.

У лікарнях маста перебуває 59 хворих на COVID-19.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 31 липня перебуває 42 хворих на коронавірус. 36 з них – тернополяни. 4 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 6 – на кисневому концентраторі. 6 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 31 липня – 17 хворих з підтвердженим COVID-19 (10 дітей і 7 дорослих). 2 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

Станом на 10 годину 31 липня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації пацієнтів немає.

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