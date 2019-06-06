До кінця тижня без опадів не обійдеться. А впродовж наступної доби в регіоні залишатиметься високою ймовірність грозових дощів, подекуди можливі шквали та град. Усі ці погодні явища супроводжуватиме спека.

«6-го червня в Україні знову – короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали та подекуди град. Температура повітря в Україні передбачається у четвер на Заході +23+27 градусів. Словом, сезонна синоптична ситуація – зливи, грози, спека». – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Такі погодні умови можуть негативно позначатися на самопочутті метеозалежних краян, – кажуть фахівці. У спеку рекомендують пити багато води, а також дещо розвантажити раціон харчування. За словами дієтологів, під час високих температурних показників варто відмовитися від тяжкої їжі, м’ясних і кондитерських виробів.

Софія Романська