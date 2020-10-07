Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, 8 жовтня вдень можливі значні дощі та грози. Ускладнюватиме ситуацію і густий туман: 200 – 500 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, упродовж доби в нашому краї зберігатиметься перший рівень небезпечності, жовтий. Зокрема, погода ускладнюватиме ситуацію на автошляхах.

«По області зберігатиметься мінлива хмарність, ймовірність опадів залишатиметься високою. Місцями пройдуть сильні дощі та грози. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 17 градусів тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, з четверга на Тернопільщині дещо похолоднішає. Хвиля похолодання триватиме до вихідних. А далі обіцяють знову повернення теплої і сонячної погоди.

Софія Романська