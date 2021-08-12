Спекотна погода повертається на Тернопільщину. За пронозами Укргідрометеоцентру, у регіоні відчутно потеплішає. Відтак вихідними спостерігатиметься справжнє сонячне літо.

Цими днями погоду у краї зумовлюватиме антициклон. Втім, подекуди можливі короткочасні дощі та грози. Також дошкулятиме сильний вітер.

“Elfi, антициклон із таким романтичним іменем, визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України. Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти. Північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним. Радила б насолоджуватися поки що чудовими градусами, теплом та помірною спекою. Передбачається 12-го серпня +25 +29 градусів”.

За попередніми прогнозами синоптиків, відчутне підвищення температурних показників очікується наступного тижня. У краї стовпчики термометрів далі перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Тішитиме теплом погода і цими вихідними. Синоптики обіцяють комфортні градуси та відсутність опадів.