Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 23 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 74 р., м. Тернопіль;
2 – жінка 73 р., м. Чортків;
3 – жінка 68 р., Чортківський район;
4 – чоловік 58 р., Чортківський район;
5 – жінка 72 р., Тернопільський район;
6 – чоловік 86 р., Тернопільський район;
7 – жінка 74 р., м. Кременець;
8 – жінка 59 р., Кременецький район;
9 – жінка 76 р., Чортківський район;
10 – жінка 87 р., Кременецький район;
11 – жінка 90 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зареєстровано 275 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 556 осіб.
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