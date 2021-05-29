58 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 29 травня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано шість летальних випадків. Померли:

  • чоловік 58 р. c. Cидорів Чортківський район
  • чоловік 56 р. с. Іванків Чортківський район
  • жінка 69 р. с. Сосулівка Чортківський район
  • жінка 74 р. смт Великі Бірки Тернопільський район
  • чоловік 85 р. с. Якимівці Кременецький район
  • жінка 74 р. м. Кременець

Одужало 156 осіб.