На Тернопільщині знов багато померлих від коронавірусу

Дев’ять людей померли минулої доби на Тернопільщині внаслідок коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 83-річна тернополянка, 75-річний мешканець Копичинець, 73-річна жінка із Борщева, 62-річна мешканка села Гутисько, 81-річний теребовлянець, 60-річний мешканець села Панасівка Тернопільського району, 49-річна жінка із Золотників цього ж району, а також двоє чоловіків із Тернополя – 69 та 72 років.

Загалом за добу зафіксовано 596 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужала 281 особа.