374 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 9 квітня 2021 року.

Про це повідомляють в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зареєстровано 13 летальних випадків. Померли:

  • чоловік 81 р. м. Тернопіль
  • чоловік 41 р. смт Гусятин
  • жінка 82 р. м. Тернопіль
  • жінка 35 р. Тернопільський район с. Олишківці
  • чоловік 72 р. смт Скала-Подільська Чортківський район
  • жінка 74 р. Тернопільський район район с. Вищі Луб’янки
  • жінка 86 р. Тернопільський район с. Староміщина
  • чоловік 42 р. м. Тернопіль
  • чоловік 78 р. м. Чортків
  • чоловік 68 р. м. Кременець
  • жінка 69 р. м. Тернопіль
  • чоловік 67 р. м. Бережани
  • чоловік 39 р. Чортківський район с. Дорогичівка

Одужало за добу 442 людини.