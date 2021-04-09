374 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 9 квітня 2021 року.
Про це повідомляють в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зареєстровано 13 летальних випадків. Померли:
- чоловік 81 р. м. Тернопіль
- чоловік 41 р. смт Гусятин
- жінка 82 р. м. Тернопіль
- жінка 35 р. Тернопільський район с. Олишківці
- чоловік 72 р. смт Скала-Подільська Чортківський район
- жінка 74 р. Тернопільський район район с. Вищі Луб’янки
- жінка 86 р. Тернопільський район с. Староміщина
- чоловік 42 р. м. Тернопіль
- чоловік 78 р. м. Чортків
- чоловік 68 р. м. Кременець
- жінка 69 р. м. Тернопіль
- чоловік 67 р. м. Бережани
- чоловік 39 р. Чортківський район с. Дорогичівка
Одужало за добу 442 людини.
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