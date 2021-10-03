“Дорога в Карпати” – документальний фільм під такою назвою знімають на Тернопільщині. Працює над стрічкою режисер з обласного центру Михайло Ухман. Кіно репрезентуватиме історії про воїнів Української Повстанської Армії.

Знімання відбувається у Підгородньому Тернопільського району та в селі Юстинівка Підгаєцької громади. Там реконструювали бій між українськими повстанцями та каральними загонами НКВС. Загалом на Тернопільщині є кілька знакових локацій, – каже режисер фільму Михайло Ухман. На окремих з них вже завершили роботу. “Країна, яка прагне хліба і видовищ, але забуває про свою культуру та історію – не буде щасливою. Знімаючи такі фільми для майбутніх поколінь, ми будемо виховувати в них справжніх громадян. І тоді в нашій країні будуть дороги, хороша робота, хороша зарплата. Перший день зйомок народного фільму про героїв УПА в селі Юстинівка, що на Тернопільщині — завершено. Ми втомлені, але щасливі! Дякую усім, хто поряд, хто словом і ділом допомагає нам”.

Фільм “Дорога в Карпати” створюють за мотивами розповідей очевидців історичних подій. У зніманні задіяно понад сто людей. Презентуватимуть фільм

14 жовтня 2022-го року.