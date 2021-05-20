Вчора фахівці групи піротехнічних робіт знешкодили велику кількість боєприпасів, які виявили у Зборівському районі.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, знешкоджено одну авіаційну бомбу АО-20, авіаційну бомбу ФАБ-100, дев’ять авіаційних бомб ПТАБ-2,5, три артилерійські снаряди АС-76 мм та два артилерійські снаряди АС-100 мм часів Другої світової війни. Їх виявили напередодні поблизу сіл Кудинівці та Млинівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району.

Того ж дня в полі поблизу села Соснів Золотниківської територіальної громади виявлено один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни, а в селі Настасів Великоберезовицької територіальної громади виявлено один артснаряд АС-75 мм часів Другої світової війни.

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!

У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів, необхідно:

негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета (предметів);

вивести (відвести) на максимальну відстань усіх людей (не менше 100 метрів), які знаходились поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах;

позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром, де знаходиться цей предмет та огородити його від сторонніх осіб в тому числі дітей (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);

повідомити про знахідку службу порятунку за номером «101» (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета);

очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета на приїзд фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони інших людей.