На Тернопільщині знешкодили авіабомбу, яка “прилетіла” з минулого

Упродовж минулої доби підрозділи пожежно-рятувальної служби Тернопільської області 5 разів залучались до ліквідації наслідків надзвичайних подій, пожеж, надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт.

Зокрема, рятувальники погасили 2 пожежі в житловому секторі: в с. Сапогів Борщівської ТГ Чортківського району ліквідували пожежу господарської будівлі, на площі 60 м.кв, а в м. Теребовля Тернопільського району – пожежу сміття у пластиковому сміттєвому контейнері, на площі 2 м. кв.

Також, піротехнічним підрозділом знешкоджено осколкову авіабомбу АО-2,5 часів Другої світової війни, яку виявили під час планового зачищення території, в лісовому масиві поблизу с. Вигода Копичинецької ТГ Чортківського району.

Крім того, здійснено 2 залучення підрозділів ДСНС для надання допомоги та ліквідації наслідків негоди: в Тернополі на вул. Захисників України, 5 рятувальники деблокували дерево, яке впало на приватний автомобіль ВАЗ 2109 та перекрило виїзд з прибудинкової території, а у Почаєві Кременецького району здійснено роботи щодо відбуксирування автомобіля ВАЗ-2108, з кювету на проїжджу частину дороги та деблокування дерева яке перекривало рух даною автодорогою.

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