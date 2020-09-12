Досить цікаве явище у вигляді масивних каменів посеред поля у формі овалу можна побачити у Медоборах.

Як пише на своїй сторінці у Facebook Андрій Майхер, у «трикутнику» сіл Жеребки, Колодіївка та Полупанівка на Реговській скалі розташоване ймовірне кам’яне жертовне коло.

– Камені посеред поля в народі називають Прохова скалка. Її навіть взяли під охорону як пам’ятку природи, але не як пам’ятку історії, – пише автор.

Він нагадує, що є таке поняття як «кромлех» — стародавня споруда, як правило, пізнього неоліту або ранньої бронзової доби.

Це – декілька поставлених вертикально в землю довгастих каменів, що утворюють одне або декілька концентричних кіл. Часто конструкції такого типу відносять до мегалітів. Щось подібне є у Медоборах, на біля гори Богіт.

– Всі ці ознаки тою чи іншою мірою можна віднести до Прохової скали, адже ймовірний кромлех має форму овалу, де один біля одного розміщено 2 великих, 2 середніх і 27 маленьких «Колодіївських велетнів». Серед них естетичним виглядом особливо виділяється один — висотою 2,60 м і шириною – 12,10м, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що найвідомішим кромлехом є Стоунхендж у Великобританії.